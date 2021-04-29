США начали вывод войск из Афганистана

США начали выводить войска из Афганистана, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, Белый дом подтвердил начало вывода войск США из Афганистана.

Вывод войск идет. представитель Белого дома Карин Жан-Пьер

По распоряжению Пентагона, как напомнила она, для обеспечения безопасности военных США и их союзников на время вывода войск в регион направляется дополнительный контингент американских военных.

В предстоящие недели и месяцы Центральное командование ВС будет оценивать ситуацию по необходимому обеспечению безопасности военных США и при необходимости может направлять дополнительные возможности в Афганистан или из него, - сказала представитель Белого дома, отметив, что на начальном этапе это приведет к увеличению американского военного контингента в Афганистане.

По ее словам, вывод американских войск из Афганистана не будет поспешным, но будет проходить методично и безопасно. Она напомнила, что вывод планируется завершить до 11 сентября.

Представитель Белого дома подчеркнула, что США готовы защищать "всеми средствами" себя и своих союзников в случае, если подвергнутся атаке во время вывода войск из Афганистана.

Наши потенциальные противники должны знать, что, если они атакуют нас во время вывода войск, мы будем защищать себя и своих союзников всеми средствами, которые есть у нас в распоряжении. Карин Жан-Пьер

Ранее командующий контингентом генерал Скотт Миллер заявил, что США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане. По его словам, западные военные "передадут все свои базы силам Афганистана".

Белый дом ранее объявил, что вывод войск продлится с 1 мая по 11 сентября.