Поломанную трассу сняли на видео в Алматинской области

Пользователи Сети сняли на видео поломанную трассу в Алматинской области, сообщает zakon.kz.
Видео распространяют в Instagram-пабликах.
Поломалась трасса около села Шелек, бетонка, - говорится под описанием видео в taldykorganec.insta.
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Под другим видео казахстанцев просят быть осторожными на данной трассе, а также призывают предупредить об инциденте близких.
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Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".
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