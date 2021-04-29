Поломанную трассу сняли на видео в Алматинской области

Пользователи Сети сняли на видео поломанную трассу в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Видео распространяют в Instagram-пабликах.

Поломалась трасса около села Шелек, бетонка, - говорится под описанием видео в taldykorganec.insta.

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Под другим видео казахстанцев просят быть осторожными на данной трассе, а также призывают предупредить об инциденте близких.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.7282)

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".