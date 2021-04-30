Трасса поломалась в Алматинской области: комментарий "КазАвтоЖола"

30 апреля 2021, 00:08
Фото: instagram.com/taldykorganec.insta

Ранее в соцсетях распространяли видео, на котором был снят участок поломанной трассы в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Вследствие расширения цементно-бетонного покрытия из-за резкого повышения температуры, на участке поднялись бетонные плиты в районе компенсационных швов. "КазАвтоЖолом" в оперативном порядке приняты меры по установке временных дорожных, и привлечены сотрудники УАП ДП Алматинской области. А также создана комиссия для устранения причины появления пучины на стыке ц/б покрытия, по результатам приняты меры по скорейшему восстановлению проезжей части на данном участке. пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

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Пользователи Сети писали, что поломалась трасса около села Шелек в Алматинской области. Казахстанцев просили быть осторожными на данном участке трассы, а также призывали предупредить об инциденте близких.

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