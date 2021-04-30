Казахстан вводит запрет на экспорт топлива автотранспортом

В Казахстане для недопущения возникновения дефицита на нефтепродукты на внутреннем рынке с 9 мая 2021 года вводится запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом, сообщает zakon.kz.

Соответствующий совместный приказ от 27 апреля 2021 года подписан Министерством энергетики РК "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел и вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.