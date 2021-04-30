Кого освободят от отработки после окончания вуза в Казахстане

Мы уже рассказывали, что казахстанцы, обучавшиеся на гранте, должны отработать 3 года по специальности. Но в любом правиле есть свои исключения, о которых узнал корреспондент zakon.kz в Министерстве образования и науки.

Студенты, магистранты и докторанты, которым предстоит в 2021 году получить дипломы об окончании университета, должны отработать по полученной специальности 3 года. Раньше такая норма касалась только молодых педагогов и врачей, теперь отрабатывать обязали всех, кто учился в бакалавриате, магистратуре и докторантуре за счет государства, вне зависимости от специальности,

Направление молодых специалистов на работу осуществляется комиссиями по персональному распределению, создаваемыми вузами, а также в уполномоченном органе в области здравоохранения для выпускников медицинских специальностей, - сообщили в Министерстве образования и науки РК.

Важно, что если студент параллельно с учебой работал, то этот период не засчитывается в отработку. Отсчет отработки начнется с 1 сентября того года, в который человек закончил обучение на гранте.

Можно ли "откосить" от отработки?

Конечно же, да. Но тогда придется заплатить самостоятельно за все время, которое вы учились на гранте, расходы на обучение будут возмещены в бюджет через оператора уполномоченного органа в области образования (Финансовый центр). Но есть и те, кого спокойно освободят от обязанности отрабатывать, без выплаты "отступных".

Комиссия в пределах своей компетенции освобождает от обязанности отработать в соответствии с действующим законодательством лиц в случае отсутствия вакансий в населенном пункте по месту проживания, работы или прохождения службы супруга (супруги); инвалидов I и II группы; лиц, поступивших для дальнейшего обучения в резидентуру на основе государственного образовательного заказа, магистратуру, докторантуру; беременных женщин, лиц, имеющих, а также самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до трех лет, - пояснили в ответе на запрос в МОН РК.

Альберт Ахметов