Где смогут отработать казахстанцы после окончания вузов

Приказом МНВО от 26 февраля 2024 года внесены изменения в Правила направления специалиста на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, самостоятельного трудоустройства обучавшимися на основе государственного образовательного заказа, сообщает Zakon.kz.

В частности, были расширен перечень организаций, в которых казахстанцы смогут отработать после окончания ОВПО.

Так, в новой редакции говорится, что казахстанцы из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают не менее двух лет после окончания ОВПО в регионах для переселения, перечень которых определен в постановлении правительства РК.

Казахстанцы, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в государственных органах, ОВПО, научных организациях, научных подразделениях, автономных организациях образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", в организациях образования, реализующих образовательные программы послесреднего образования (в высших колледжах или училищах), не менее трех лет после завершения срока обучения.

Казахстанцы, поступившие на обучение в докторантуру по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в государственных органах, ОВПО, научных организациях, научных подразделениях, автономных организациях образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", в организациях образования, реализующих образовательные программы послесреднего образования (в высших колледжах или училищах), не менее трех лет после завершения срока обучения.

Приказ вводится в действие с 12 марта 2024 года.