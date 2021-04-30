Прокурор Шымкента обратился к горожанам

Прокурор Шымкента обратился к жителям города, сообщает zakon.kz.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В социальных сетях отдельные лица, поддерживающие идеи экстремистской организации, распространяют призывы к участию в незаконном митинге в городе Шымкент.

В этой связи, прокуратура города Шымкент напоминает, что порядок организации и проведения митингов регулируется новым Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" (далее - Закон), который принят 25 мая 2020 года.

В частности, для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок.

Уведомление об их проведении подается в письменной форме в местный исполнительный орган не позднее чем за 5 рабочих дней до намеченной даты.

В нем указывается цель и форма мирного собрания, данные организаторов и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка (ст.10 Закона).

Данное уведомление подлежит рассмотрению местным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня его регистрации (ст.11 Закона). В случае отсутствия ответа по истечении этих 3-х дней организатор вправе провести мирное собрание согласно поданному уведомлению.

Демонстрации и шествия проводятся по согласительному порядку.

Для этого организатор обязан подать заявление за 10 рабочих дней до дня их проведения, по которому местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение 7 рабочих дней (ст.12, 13 Закона).

Организатор в заявлении указывает маршрут следования участников, а также меры содействия в обеспечении охраны общественного порядка, организации медицинской помощи, пожарной безопасности (ст.12 Закона).

По итогам рассмотрения заявления местный исполнительный орган сообщает организатору о согласовании проведения демонстрации или шествия либо об отказе в их проведении (ст.13 Закона).

По Закону мирные собрания должны организовываться и проводиться строго в специализированных местах и по маршруту следования, определенных городскими и районными маслихатами.

Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления или заявления об организации и проведении мирных собраний не подавались либо по ним было отказано в согласовании.

Между тем, организация, деятельность которой приостановлена или запрещена в установленном законами Республики Казахстан порядке, не может быть организатором мирных собраний (пп.4 п.6 ст.5 Закона).

Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по ст.400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

Кроме того, напоминаем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, все еще действует запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, установленный постановлением Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 19 апреля 2021 года "О продлении режима карантина и об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент".

За его несоблюдение предусмотрена административная (ст.425 КоАП - нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения – штраф от 30 до 200 МРП) и уголовная (ст.304 УК - нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, смерть человека – от штрафа в размере от 2 тыс. МРП до лишения свободы на срок до 5 лет) ответственность.

Прокуратура города Шымкент призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.

Прокурор города Шымкент М. Кожабаев