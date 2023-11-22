Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полиция Алматы обратилась с предупреждением к горожанам

Полиция Алматы обратилась с предупреждением к горожанам Фото: пресс-служба ДП Алматы
Полиция Алматы предупредила автомобилистов об ухудшении погоды и призвала усилить меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматы 22 ноября обратились к горожанам с предупреждением. По сообщению пресс-службы, в связи с ухудшением погоды алматинским водителям следует проявлять особое внимание на дорогах. Кроме того, автомобилистам необходимо установить зимнюю резину, если они этого до сих пор не сделали.


"Ухудшение погодных условий в первую очередь сказывается на дорожной обстановке. В этой связи обращаюсь к водительскому составу, призываю их заблаговременно приготовить свои транспортные средства к зимнему сезону и поменять шины. И самое главное – неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры. Это поможет избежать трагедий на дорогах города", – отметил Серик Шумаев, замначальника управления местной полицейской службы ДП Алматы.

В полиции также напомнили, что с 20 по 30 ноября в Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Полицейские следят в том числе за нарушениями дорожной безопасности. Всех водителей и пешеходов призывают неукоснительно соблюдать ПДД.

По данным ДП Алматы, за десять месяцев 2023 года в мегаполисе зарегистрировали 2991 ДТП, в которых погибли 84 человека и более 3,2 тысячи получили травмы.

Ранее официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек предупредила о том, что с 1 декабря алматинских водителей начнут штрафовать за летнюю резину.

Читайте также

город Алматы облака
Алматинский "океан": фотограф показал удивительную серию кадров
Никита Дробны
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления