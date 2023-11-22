Полиция Алматы обратилась с предупреждением к горожанам

Полиция Алматы предупредила автомобилистов об ухудшении погоды и призвала усилить меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматы 22 ноября обратились к горожанам с предупреждением. По сообщению пресс-службы, в связи с ухудшением погоды алматинским водителям следует проявлять особое внимание на дорогах. Кроме того, автомобилистам необходимо установить зимнюю резину, если они этого до сих пор не сделали.





"Ухудшение погодных условий в первую очередь сказывается на дорожной обстановке. В этой связи обращаюсь к водительскому составу, призываю их заблаговременно приготовить свои транспортные средства к зимнему сезону и поменять шины. И самое главное – неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры. Это поможет избежать трагедий на дорогах города", – отметил Серик Шумаев, замначальника управления местной полицейской службы ДП Алматы.

В полиции также напомнили, что с 20 по 30 ноября в Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Полицейские следят в том числе за нарушениями дорожной безопасности. Всех водителей и пешеходов призывают неукоснительно соблюдать ПДД.

По данным ДП Алматы, за десять месяцев 2023 года в мегаполисе зарегистрировали 2991 ДТП, в которых погибли 84 человека и более 3,2 тысячи получили травмы.

Ранее официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек предупредила о том, что с 1 декабря алматинских водителей начнут штрафовать за летнюю резину.

