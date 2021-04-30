Елбасы выразил соболезнования семье Ескендира Хасангалиева

30 апреля 2021, 22:38
Фото: Акорда

Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине выдающегося казахстанского певца и композитора, народного артиста КазССР, лауреата Государственной премии Ескендира Хасангалиева, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Разделяя горечь утраты, Елбасы выразил соболезнования родным и близким певца.

Cвоим уникальным творчеством Ескендир Хасангалиев внес несоизмеримый вклад в развитие и процветание казахского музыкального искусства. Его патриотические и лирические песни, такие как "Атамекен", "Әдемі-ау", "Ескірмеген махаббат" полюбились широкой общественности, укрепляя патриотизм и любовь нашего народа к Родине.

Большое музыкальное наследие этого талантливого человека и его светлый образ навсегда останутся в памяти народа, - говорится в телеграмме.

Известный казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев скончался 30 апреля 2021 года.


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