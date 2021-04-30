Марафоны и спортивные мероприятия со зрителями будут проводить по "Ashyq"

Главный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов постановил масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства на все регионы Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

фитнес-клубы, включая йога центры; спа-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет); боулинг клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольных участников; караоке (с 5 мая 2021 года); банкетные залы (с 5 мая 2021 года); выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями.

Согласно постановлению утверждаются алгоритмы включения новых участников в проект "Ashyq"

1. Заявки на участие в проекте "Ashyq" для всех новых участников подаются через сайт InfoKazakhstan.kz, за исключением объектов – кинотеатры, объекты общественного питания.

2. Заявки на участие в проекте "Ashyq" для объектов – кинотеатры, объекты общественного питания, подаются через отраслевую Ассоциацию.

3. Весь процесс от подачи заявки до размещения списка на сайте акимата не должен превышать 9 календарных дней.

4. Основаниями для отказа в участии в проекте "Ashyq" являются:

1) несоответствие объекта коду ОКЭД;

2) вид деятельности, которая не возобновлена;

3) отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение, уведомление о начале деятельности).

5. Добровольными участниками проекта могут быть субъекты (объекты):

1) деятельность которых разрешена, предусматривающие установку мобильного приложения "Ashyq" для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения COVID-19 (к примеру, ВУЗы, Банки, промышленные предприятия, частные медицинские центры и другие);

2) в отношении которых имеются утвержденные уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

6. В отношении добровольных участников проекта "Ashyq" не распространяются льготы, предусмотренные приложением 4 к настоящему постановлению.

7. Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь