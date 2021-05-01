Чиновники полгода не могут установить владельцев свалки в Павлодаре

В Павлодаре уже семь месяцев не могут найти предприятие, сливающее в землю нефтяные отходы. Свалка нефтешлама на окраине города растянулась на тысячу квадратных метров. Теперь это мертвая земля, на которой никогда ничего не будет расти, сообщает zakon.kz.

Яму с сырой нефтью экоактивисты обнаружили еще в октябре прошлого года. Она большая, только в длину 15 м. Рядом есть уже засохшие, с нефтешламом, передает Первый канал "Евразия".

По словам общественников, таких ям в Северной промзоне около 64-х.

Самый большой котлован недавно засыпали, посадили траву, чтобы она скрыла все следы экологического преступления.

Они замаскировать хотят за травой несколько тонн резинотехнических изделий. Нефть, которая в земле здесь, наверное, лежит до сих пор. Они разровняли и хотят, чтобы трава росла здесь.

Однако на все ямы семян травы явно не хватило. Всюду – строительный мусор, обломки засохшего битума и даже перчатки, рабочие спецовки. По факту обнаружения опасной свалки возбуждено уголовное дело. Несмотря на довольно узкий круг предприятий, специализирующихся на нефтешламе, виновных ни полицейские, ни прокуроры до сих пор не нашли.

Это нефть, она долго разлагается в окружающей среде, деградирует почва, трава не растет. Эти земли непригодны ни для строительства, ни для выпаса скота. Их никак нельзя использовать. В той части города работает только одно предприятие – ТОО "Ертис Сервис". главный государственный экологический инспектор Павлодарской области Дархан Исжанов

Минимальный ущерб экологии, по подсчетам специалистов, 34 млн тенге. Общественники уверены: природе нанесен гораздо больший урон, они его оценивают в сумму свыше 1 млрд тенге.

Я хочу, чтобы это услышал министр экологии, министр МВД, Генпрокуратура. Они хотят сделать эту территорию историческим загрязнением, понимаете? Чтобы жители Казахстана и Павлодарской области заплатили этот миллиард, который надо потратить на то, чтобы убрать это все с бюджета, а не те, которые это сделали. общественный деятель Юрий Павленко

1 000 кв м земли, покрытая битумом, без проведения полной рекультивации - теперь официально мертвая. Экологи беспокоятся, что опасные соединения достигли подземных вод. Город и без того известен своей неблагополучной экологической обстановкой.