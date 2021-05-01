Санкции Запада в отношении Минска способствуют укреплению интеграции с РФ - МИД Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что санкционные действия, которые предпринимает Евросоюз (ЕС) и другие западные страны в отношении Беларуси, способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Речь не идет о том, что Россия помогает "режиму" оставаться у власти. Отнюдь нет. Наши отношения с Россией продиктованы нашим географическим расположением и нашей историей, - сказал Макей в интервью телеканалу Euronews, опубликованном в пятницу на сайте МИД Беларуси.

По его словам, "те санкционные действия, которые предпринимает Европейский союз и другие западные страны в отношении Беларуси, лишь способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе и на многосторонней основе на всем постсоветском пространстве".

Макей отметил, что на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая прошла в Москве 22 апреля, речь шла "о дальнейшем укреплении Союзного государства, об укреплении интеграции, о развитии промышленной кооперации, о равных ценах на углеводородное сырье".

С учетом того, что это выгодно для Беларуси, что это укрепляет суверенитет Беларуси, мы намерены и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией, - заявил глава МИД.