РФ ввела ответные санкции против Евросоюза

В МИД России сообщили, что вводятся ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В их числе глава Европарламента Давид Мария Сассоли и руководитель прокураторы Берлина Йорг Раупах. Информация размещена на сайте российского МИДа.

Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян, – объяснили причину в дипведомстве.

В сообщении сказано, что решение о запрете было принято в ответ на агрессивную политику Евросоюза по отношению к России. В министерстве подчеркнули, что навязывание концепции "миропорядка, основанного на правилах" делается в значительной мере с подачи Штатов.

Список людей, въезд которым запрещен в Россию, состоит из двух высокопоставленных латвийских чиновников, главы берлинской прокураторы Йорга Раупаха, сотрудницы Шведского института оборонных исследований Осы Скотт, занимавшейся изучением следов отравления Навального, председателя Европарламента Давида-Марии Сассоли и докладчика ПАСЕ по Навальному Жака Мэра.

В перечень также попали зампред Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, призывавшая прекратить выдачу гражданства российским олигархам, и глава Языкового департамента Эстонской Республики Ильмар Томуск, известный скандальной детской книжкой "Брат Йоханнес", в которой русские предстают в виде пьяных обидчиков.