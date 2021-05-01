Головкину предрекли первое поражение нокаутом в карьере

Известный британский супертяж Дэвид Хэй прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Криса Юбэнка-младшего (29-2, 22 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Я думаю, что Юбэнк может нокаутировать Головкина — из-за его стиля. Да, у GGG гранитный подбородок, но Крис умело пускает в ход руки, — говорит Хэй.

Бой Головкин — Юбэнк мог состояться еще в 2016 году, однако тогда переговоры зашли в тупик по вине британца.

Теперь же Крис заявил о готовности встретиться с GGG снова. На данный момент Юбэнк является "временным" чемпионом мира в среднем весе по версии WBA, а Головкину принадлежат пояса IBF и IBO.



