Алматы "топит" дождь

1 мая 2021, 10:32
Фото: Kris.p.almaty

В Алматы из-за сильного дождя затоплены множество улиц, сообщает zakon.kz.

Дождь начался накануне вечером и не прекращается до сих пор.

Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео подтоплений. Одно из них произошло на пересечении пр. Аль-Фараби и Назарбаева.

В связи с отсутствием электропитания по проспекту аль-Фараби на пересечении с проспектом Назарбаева под мостом отключился насос и накопилась вода. На данный момент на месте работают коммунальные службы района (Алматы Тазалык, Алматы су, Служба Спасения 109,) 2 спецтехники и 6 мотопомп. Также подключена насосная станция, - прокомментировали в акимате.

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В соцсетях также распространяют видео сильных водных потоков. Где это произошло, уточняется. В ДЧС Алматы отметили, что это не Большая Алматинка.

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Ранее алматинцев предупредили о подъеме уровней воды в реках.

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Также алматинцы засняли на видео, как вдоль Малой Алматинки на Ленина Оспанова снесло каменную ограду.

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