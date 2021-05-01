Таджикистан стягивает военную технику к границе с Кыргызстаном

На территории Таджикистана передвигается военная техника, сообщает zakon.kz.

24.kg пишет, что по состоянию на 11.30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно напряженная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ.

Уточняется, что таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо.

В направлении таджикско-кыргызской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники, — сказали в Погранслужбе.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан остановили вооруженный конфликт.

Очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.