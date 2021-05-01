Невролог объяснил, какую головную боль нельзя игнорировать

Специалисты выделяют ситуации, когда при головной боли можно обойтись без обезболивающего, когда лучше принять анальгетик и когда необходимо обратиться к врачу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Врач-невролог Александр Будик в интервью радио Sputnik посоветовал использовать метод "визуализации" боли по шкале от 0 до 10 баллов, где ноль баллов означает отсутствие боли, а десять - самую сильную боль, которую приходилось испытывать пациенту.

Если человек оценивает интенсивность боли 4-5 баллов, то человек может обойтись без обезболивающего, если больше, то мы советует принять анальгетик, ‒ говорит эксперт.

Но при этом он отмечает наличие так называемых "красных флагов" - симптомов, которые могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. В частности, Александр Будик рекомендует обратиться к врачу в случае возникновения головной боли впервые у человека старше 50 лет. Также "красным флагом" может стать более частое и интенсивное проявление головной боли. Тревожным фактором является и возникновение головной боли при хронических заболеваниях или на фоне высокой температуры.

Визит к врачу понадобится и в случае лекарственно-индуцированнаой головной боли в результате ежедневного приема анальгетиков для подавления имеющихся болезненных ощущений.

В таком случае каждый прием обезболивающего вызывает новый приступ головной боли. Если человек в месяц принимает больше 15 таблеток анальгетиков, то это симптом, что таблетки сами по себе вызывают головную боль. В таком случае надо обязательно идти к неврологу, он назначит другие лекарства, - говорит невролог.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.