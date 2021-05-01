Вышло новое постановление о карантине в Алматинской области

Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области "Об ограничительных мерах и внедрении проекта "Ashyq" на территории области", сообщает zakon.kz.

Главный санврач области постановил обеспечить:

1) реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов в районах и городах области в зависимости от зон риска "красная зона", "желтая зона", "зеленая зона", не участвующих в программе "Ashyq", согласной приложению №1 к настоящему постановлению.

2) реализацию ограничений и разрешений деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", согласно приложению 4 к Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики.

3) масштабирование реализации проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы, включая йога центры;

спа-ценры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы, (за исключением лиц до 16 лет);

боулинг клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, за исключением банкетных залов,

объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

караоке (с 5 мая 2021 года);

банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв.метра на 1 посетителя) в "зеленой" зоне (с 5 мая 2021 года);

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями.

Также на территории области остается:

запрет на организацию и проведение зрелищных, массовых праздничных мероприятий, выставок, конференций, форумов, корпоративов, семейных мероприятий (поминок, банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей,

запрет деятельности букмекерских контор;

проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

Согласно документу, в области разрешена работа следующих объектов среднего образования всех форм собственности:

городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек в традиционном формате;

дежурных классов (не более 15 человек в классе) в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

выпускных классов (9, 11 (12) классы) в комбинированном . формате в течение 6 дней недели: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 1 5 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

работы столовых, для учебных заведений, возобновивших деятельность (не более 30% заполняемости зала);

Также разрешено проведение республиканских олимпиад по оценке знаний учащихся объектов среднего образования с заполняемостью не более 15 человек в помещении, рассадкой в шахматном порядке, соблюдением масочного режима и социальной дистанции не менее 2-х метров. При этом рекомендуется оборудовать помещения приборами для обеззараживания воздуха, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы, экранированные бактерицидные облучатели);

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.