Киясов разъяснил изменение графика вакцинации от коронавируса

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов дал разъяснения по вопросу изменения графика вакцинации против КВИ, передает zakon.kz.

30 апреля вышло новое постановление главного государственного санврача № 17, в котором внесены изменения в график вакцинации "Спутником V". Интервал между введением первого и второго компонентов данной вакцины должен составить 45 дней. В случае невозможности проведения вакцинации вторым компонентом на 45 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 90 дней.

Данная позиция в отношении графика вакцинации основана на официальном заявлении профессора, академика РАН, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи А. Гинцбурга от 22 апреля 2021 года. В соответствии с данным заявлением, увеличение интервала между введениями первого и второго компонентов вакцины "Спутник V" возможно с минимально возможного 21 дня до 90 дней и увеличение интервала не влияет на силу иммунного ответа. Это позволит значительно ускорить иммунизацию населения. В ряде случаев удлинение интервала приводит к увеличению силы и длительности иммунного ответа у человека, - отмечается в заявлении Киясова.

Далее сказано, что с учетом текущей эпидситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в настоящее время возникла необходимость в ускорении процесса вакцинации с целью защиты максимально большего числа населения первым компонентом вакцины против данной инфекции.

Принимаются меры, направленные на уменьшение циркуляции коронавируса среди населения чтобы максимально снизить вероятность возникновения новых мутаций вируса. В этой связи, на основании вышеуказанного заявления разработчика вакцины, Министерством здравоохранения РК принято решение удлинить интервал между введениями двух компонентов вакцины "Спутник V" и привить вторым компонентом на 45 день после введения первого компонента, - отметил главный санврач Казахстана.

У людей с пониженной сопротивляемостью организма, увеличение интервала может способствовать формированию высокой напряженности иммунитета и длительности иммунной защиты, добавил он.