Селевой выброс произошел на реке в Алматинской области

Сильные осадки, начавшиеся вечером 30 апреля в Алматы и Алматинской области, привели к увеличению уровня воды в горных реках, передает zakon.kz.

Как сообщили в акимате Алматы, основные осадки прошли в низко-, среднегорной зоне.

На гидропосту водоприемника плотины Улкен Алматы выпало за ночь 70 мм осадков, что составило 71% от месячной нормы. На остальных гидропостах выпало от 16 до 28 мм. На всех реках отмечается увеличение расходов и мутности воды. Так на р. Кызылжар произошел селевой выброс с расходом до 1.5 кубометров/с, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с выпадением значительных осадков возможна активизация оплываемых явлений, особенно в низкогорной зоне и в предгорьях в виде оплывин (прим.: смещение слоя почвы вниз), возможны камнепады.

В связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор в высокогорной зоне возможны сходы снежных лавин.

Подразделения "Казселезащиты" переведены на усиленный режим работы. Специалистами проводятся обследования по бассейнам селеопасных рек, опасных участков, - сообщили в акимате.

По состоянию на 12.00 в Алматы зарегистрировано 16 случаев подтоплений, из них отработано 14 участков. По двум участкам работы продолжаются: Бостандыкский район мкр. Баганашил и Турксибский район мкр. Кайрат.