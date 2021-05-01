Осадки и заморозки ожидаются в Казахстане 2 мая

Прогноз погоды на 2 мая предоставили в "Казгидромете", сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с западным антициклоном ожидается погода преимущественно без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе местами пройдут дожди с грозами, на востоке ночью - осадки в виде дождя и снега. По республике местами сохраняется туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром - туман.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской, днем в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, днем в Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области - местами гроза.

Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов.