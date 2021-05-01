"Вы еще про нижнее белье спросите". Как аким Жаркента отреагировал на вопрос о его часах

В Сети активно обсуждают реакцию акима Жаркента Болата Омарова на вопрос журналиста о его часах, передает zakon.kz.

Героем выпуска телепроекта "Акимы" на канале "Хабар 24" стал аким Жаркента Болат Омаров. На видео градоначальник при неформальной встрече также неформально отвечает на вопросы журналиста. В какой-то момент он обратил внимание на часы Омарова. Аким посчитал этот вопрос провокационным. И предложил спросить у него про нижнее белье, а затем оценить его очки. При этом конкретно на вопрос, китайские это часы или нет, аким не ответил. Но сказал, что это не настоящие Giorgio Armani.

Помимо этих вопросов аким ответил на вопросы о проблемах города.