Наводнение в Туркестанской области: в Узбекистане озвучили три основных причины

Три основных причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, установленные по результатам расследования, озвучили власти Узбекистана, передает zakon.kz со ссылкой на АН Podrobno.uz.

По словам первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдуллы Кулдашева, среди них:

Министерство водных ресурсов допустило безответственность в организации, проектировании и строительстве объекта. Также не были утверждены правила использования данного водохранилища, грубо нарушены установленные технические и нормативные требования.

В процессе подготовки проектной документации на водохранилище организацией UzGip самовольно вносились изменения без учета решений, установленных в технико-экономическом обосновании. Конструкция и сейсмостойкость плотины в рабочей проектной документации не учитывались.

Подрядчик и субподрядчики компании "Узбекистон темир йуллари" допустили, что плотность грунта тела плотины, толщина фильтра и защитного каменного слоя оказались ниже указанных в проекте.

Замминистра отметил, что 17 должностных лиц заказчика, проектировщика, строительной компании и эксплуатационной службы были привлечены к уголовной ответственности за ошибки и упущения при проектировании, строительстве и эксплуатации Сардобинской плотины.

Обвинительное заключение, как уточнил Кулдашев, в отношении них передано в Верховный суд.

Также он сообщил, что расследуется еще одно уголовное дело - о незаконном использовании бюджетных средств, выделенных на строительство водохранилища.

1 мая 2020 года прорвало дамбу на Сардобинском водохранилище. Это вызвало сильнейшее наводнение, из-за которого погибли как минимум шесть человек, 90 тыс. были эвакуированы. Пострадал от наводнения не только Узбекистан, но и Казахстан, где тоже была затоплена значительная территория Туркестанской области.