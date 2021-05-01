Наводнение в Туркестанской области: в Узбекистане озвучили три основных причины

Три основных причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, установленные по результатам расследования, озвучили власти Узбекистана, передает zakon.kz со ссылкой на АН Podrobno.uz.
По словам первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдуллы Кулдашева, среди них:
Замминистра отметил, что 17 должностных лиц заказчика, проектировщика, строительной компании и эксплуатационной службы были привлечены к уголовной ответственности за ошибки и упущения при проектировании, строительстве и эксплуатации Сардобинской плотины.
Обвинительное заключение, как уточнил Кулдашев, в отношении них передано в Верховный суд.
Также он сообщил, что расследуется еще одно уголовное дело - о незаконном использовании бюджетных средств, выделенных на строительство водохранилища.
1 мая 2020 года прорвало дамбу на Сардобинском водохранилище. Это вызвало сильнейшее наводнение, из-за которого погибли как минимум шесть человек, 90 тыс. были эвакуированы. Пострадал от наводнения не только Узбекистан, но и Казахстан, где тоже была затоплена значительная территория Туркестанской области.
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