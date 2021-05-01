Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск, передает zakon.kz.

Как сообщает akipress.org, об заявил глава кыргызстанской комиссии по границам Камчыбек Ташиев по итогам переговоров с таджикской стороной.

По словам главы ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова, комиссии по делимитации границ собрались сегодня, чтобы решать все споры, которые остались у двух государств.

Сегодня состоялся очень плодотворный разговор, инициированный главами государств двух стран. Произошедшая трагедия в приграничных районах никогда не должна повториться. Они живут долгий и исторический период и между собой претензий не имеют. Мы, политики, должны решать вопросы, чтобы наши народы могли жить в традиционном мире и дружбе. Достигнуто принципиальное согласие на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на кыргызской и таджикской землях. Я думаю, что мы сможем это сделать. Мы в скорейшем времени все проблемы решим и наши народы будут жить в дружбе и понимании и будет обеспечена полная стабильность, - сказал Ятимов.

Ташиев отметил, что принят протокол, состоящий из четырех пунктов, которые в интересах двух стран.

Да, сегодня народы Кыргызстана и Таджикистана переживают очень трудные, кризисные времена. Произошла трагедия, трагедия двух стран. Нам было очень тяжело в такое время встречаться, но тем не менее, по поручению наших глав государств мы провели данное мероприятие. В результате приняли решение о полном прекращении стрельбы и отводе воинских формирований, находящиеся близ границы, на постоянные места дислокации. Надеюсь, в скором времени наступит спокойствие в наших странах, особенно в приграничных территориях. глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев