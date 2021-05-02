Названа причина конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана

В МВД Кыргызстана рассказали, с чего начался конфликт на границе с Таджикистаном, сообщает zakon.kz.

28 апреля в районе пункта головного водозаборного сооружения в с. Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между местными жителями Таджикистана и Кыргызстана, который постепенно перерос в вооруженное столкновение между военнослужащими обеих стран. Причиной конфликта стала установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с Таджикской стороны. В ходе переговоров представителями правоохранительных органов, силовых структур и местной администрации двух, республик конфликт был урегулирован. пресс-служба Внутренних войск МВД КР

По данным ведомства, 29 апреля примерно в 13:30 в район дислокации головного водозаборного сооружения прибыли местные жители и потребовали демонтировать ранее установленные камеры.

Собравшиеся люди со стороны Таджикистана, отказавшись демонтировать, начали обстреливать из нескольких охотничьих оружий. От выстрелов жителей Таджикистана впереди идущие люди упали на землю, остальные в панике начали разбегаться по сторонам. Примерно в 14:00 со стороны Таджикистана начался обстрел из минометного расчета. Первый снаряд от минометного выстрела попал на территорию головного водозаборного сооружения. Далее последовала интенсивный обстрел минометного расчета со стороны Таджикистана на прилегающую территорию и внутреннюю часть головного водозаборного сооружения. От разрыва снаряда из миномета местные жители получили осколочные ранения, - говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД Кыргызстана, охрану и оборону головного водозаборного сооружения на тот момент производил личный состав отряда специального назначения "ШЕР".

Военнослужащие ОСН "ШЕР" начали отводить раненных граждан в ранее подготовленные огневые позиции и оказывали первую медицинскую помощь, параллельно отвечали огнем из штатного оружия. После чего минометный обстрел таджикских военнослужащих перекинулся на огневые позиции ОСН "ШЕР". Но военнослужащие ОСН "ШЕР" избежали попадания осколков взрывавшихся снарядов. Только несколько военнослужащих, которые оказывали помощь местным жителям в укрытии на огневых позициях, получили осколочные ранения. пресс-служба Внутренних войск МВД КР

В ведомстве сообщили, что военнослужащие Таджикистана из укрытий обстреливали из стрелкового оружия.

Военнослужащие внутренних войск обстреляли из подствольных гранатометов и ручных гранат хорошо укрепленные огневые позиции армейских подразделений Таджикистана. Тем самым вынудили военнослужащих Таджикистана отступить во внутрь населенного пункта, откуда они продолжали обстреливать из миномета, специально оборудованных бронемашин и других стрелковых оружий, - следует из сообщения.

По данным МВД КР, примерно в 16:30 прибыл экипаж БМД войсковой части 707 Внутренних войск, который поддержал пулеметным огнем личный состав ОСН "ШЕР". После - примерно в 18:30 военнослужащие Таджикистана отступили и стрельба прекратились.

На сегодняшний день 14 военнослужащих получили различные степени ранения. Все они проходят лечение в медицинских учреждениях Бишкека и Баткенской области. По указанию министра внутренних дел Кыргызской Республики всем военнослужащим внутренних войск, получившим ранения различной степени тяжести, будет оказана всесторонняя помощь, - заключили в МВД КР.