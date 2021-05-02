Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает zakon.kz.
Поздравление Главы государства было опубликовано на сайте Акорды.
Дорогие соотечественники!
Поздравляю всех православных граждан нашей страны со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!
Этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся.
Пасхальные традиции символизируют обновление и милосердие, торжество добра и справедливости.
В дни испытания пандемией эти общечеловеческие ценности обретают особое значение, поскольку способствуют укреплению взаимопонимания, мира и согласия.
Пусть теплая пасхальная атмосфера наполнит счастьем и радостью каждый дом!
От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!
С праздником Пасхи!
Хотите быть в курсе важных новостей?