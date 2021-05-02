За сутки 24 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 2 мая 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 2 мая лечение от КВИ продолжают получать 43 707 человек (43 198 КВИ+ и 509 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 065 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 642 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 799 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.

За сутки 18 казахстанцев скончались от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3717 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 30 апреля 2021 года зарегистрировано 129 новых случаев заболевания, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровели 105 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 53 071, случаев с летальным исходом - 807, всего выздоровели – 51 755 человек.