"Кайрат" проиграл "Барселоне" в полуфинале Лиги Чемпионов со счетом 2:3

Ночью 2 мая алматинский "Кайрат" уступил испанской "Барселоне" в полуфинале футзальной Лиги Чемпионов — 2:3, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Таким образом, "Барселона" вышла в финал турнира, где сыграет с португальским "Спортингом", который в своем полуфинальном матче оказался сильнее испанского "Интера" — 5:2. Решающий матч состоится 3 мая.

Напомним, у "Барсы" победный хет-трик оформил Феррао — он отличился на 16-й, 21-й и 33-й минутах; в составе "Кайрата" голы на свой счет записали Диего Фаверо (25-я) и Фернандиньо (36-я).

Для "Кайрата" это поражение стало историческим: до этого алматинский клуб трижды играл с "Барсой" и побеждал во всех трех матчах — в полуфиналах Лиги Чемпионов в 2013 и 2019 годах — 5:4 и 5:2 соответственно, а также в финале в 2015 году — 3:2.

Добавим, что "Барса" является действующим победителем Лиги Чемпионов.





