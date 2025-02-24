Футзальный "Кайрат" узнал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов УЕФА

Со 2 по 4 мая во французском городе Ле-Ман пройдет финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, где одним из четырех участников будет казахстанский клуб "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Вице-чемпион Казахстана 2024 года в полуфинале предстоящего турнира сыграет с испанским коллективом "Картахена", передает пресс-служба УЕФА.

Это будет пятый полуфинал "Кайрата" против представителей Испании на уровне "Финала четырех". Ранее дважды проигрывали "Интеру", в противостояниях с "Барсой" казахстанский чемпион одержал две победы и уступил в одном матче.

Всего в 13 встречах с испанскими дружинами, "Кайрат" одержал всего три победы.

2 мая "Кайрат" и "Картахена" откроют стадию полуфиналов нынешнего сезона "Финала четырех" Лиги чемпионов.

За вторую путевку в финал предстоящих соревнований поспорят "Спортинг" (Португалия) и "Пальма" (Испания), действующий победитель турнира.

Фото: Instagram/afckairat

Проигравшие в полуфинале команды затем сразятся за 3-е место, а выигравшие оспорят главный трофей уже 4 мая.

Здесь стоит отметить, что "Кайрат", как и "Спортинг", стремится стать первым клубом не из Испании, который попытается выиграть этот турнир в третий раз в своей истории.



Пока футзальный "Кайрат" готовится к будущим баталиям в Лиге чемпионов, то другой алматинский коллектив из большого футбола стал победителем Суперкубка Казахстана.