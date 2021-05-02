Дети Пугачевой и Галкина восхитили поклонников звездной пары

Сын и дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхитили поклонников звездной пары, сообщает zakon.kz.

Отец семейства записал видео, на котором двойняшки - Гарри и Лиза - поздравляют с праздником Пасхи. Ролик Галкин разместил на своей странице в Instagram.

Всех православных со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! - подписал он видеопоздравление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

За четыре часа ролик с поздравлением Гарри и Лизы набрал почти 800 тыс. просмотров и более 4 тыс. комментариев. Поклонники звездной пары просто в восторге от поздравления двойняшек.