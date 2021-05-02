Фонтаны запустили в Нур-Султане

С начала мая в Нур-Султане заработали фонтаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Так, в районе "Есиль" расположены 25 фонтанных комплексов, состоящих из 48 фонтанов. Из них четыре - являются музыкальными (Бульвар Нуржол, ЕХРО-2017, Ботанический сад, Парк "Жетісу"). В прошлом году на одном из таких фонтанов по Бульвару Нуржол обновили репертуар произведений. Теперь там звучат песни Димаша Кудайбергенова, Батырхана Шукенова, "Көзімнің қарасы" Абая Кунанбаева и другие.

В 2020 году в ходе реконструкции парка вдоль набережной реки Есиль было выявлено, что находящиеся в парке три фонтана находятся в аварийном состоянии (год строительства: 2005). Сейчас по просьбе жителей на месте старых фонтанов установлены четыре новых сложных инженерных сооружений, включающих в себя сам фонтан и разного рода внешнее исполнение. Данная конструкция имеет современную систему очистки воды, которая убивает бактерии, вирусы и другие примитивные организмы при помощи УФ-излучения в диапазоне коротких волн. Центральный фонтан имеет свето-динамическую подсветку из 112 светильников, а также 56 струй воды будут бить вверх на уровне 1,5 метра. Фонтан имеет функцию создания искусственного тумана высотой до 1 метра от зеркала воды посредством 56 форсунок, которые установлены непосредственно в чаше фонтана. В летнее время такой фонтан за счет создания искусственного тумана будет создавать приятное эстетическое воздействие, а также будет иметь приятный эффект влаги для посетителей парка. пресс-служба Есильского района

Кроме того, в текущем году в коммунальную собственность города планируется передача одного фонтанного комплекса, расположенного в парке "Линейный".

На территории района "Сарыарка" запустили 11 фонтанов:

1) Фонтан в сквере по ул. Московская;

2) Фонтан "Древо Жизни";

3) Фонтан "Казахский драматический театр";

4) Фонтан "Вращающий шар";

5) Фонтан "Памятник Алии Молдагуловой";

6) Фонтан на пересечении пр. Абая и ул. Желтоксан;

7) Фонтан "Театр Жастар";

8) Фонтан "Атырау";

9) Фонтан "Сирен";

10) Фонтан в сквере "Акжайык" по пр. Женис

11) Фонтан "Дружба народов".

Реконструкция проводится на фонтанах "Дружба народов" и "Казахский драматический театр".

По району Алматы запущено девять фонтанов:

1. Фонтанный комплекс "Президентский парк";

2. Фонтанный комплекс "Казак Елi";

3. Фонтанный комплекс "Хазрет Султан";

4. Фонтанный комплекс у памятника защитника Отечества;

5. Фонтан у дворца школьников – адрес: пр. Б.Момышулы;

6. Фонтанный комплекс у Дворца Независимости;

7. Фонтан в сквере у памятника Б.Момышулы;

8. Фонтан "Ак булак";

9. Комплекс фонтанов у дворца "Мира и согласия".

По району "Байконыр" заработали четыре фонтана. Это фонтан "Жастар" по проспекту Республики и фонтан "Булак" возле торгового дома "Есиль".