Шестилетняя девочка умерла от удара током в Уральске

Шестилетнюю девочку убило током в Уральске, передает zakon.kz.

По данным портала "Мой город", трагедия произошла 2 мая около 17.00 в поселке Деркул.

Вызов на пульт оператора 102 поступил от медиков скорой помощи. Они сообщили, что шестилетнюю девочку ударило током во дворе дома. От полученных травм ребенок скончался сразу же. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Материал предварительно оформлен как несчастный случай. пресс-служба Департамента полиции ЗКО

На месте происшествия работают сотрудники АО "ЗапКаз РЭК" и газовой службы.

Отмечается, что другие подробности трагедии выясняются.