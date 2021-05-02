МИД обратился к казахстанцам

Министерство иностранных дел РК обратилось к гражданам Казахстана, сообщает zakon.kz.

Уважаемые граждане, повторно обращаем ваше внимание, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии ВНЖ этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года. пресс-служба МИД РК

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из Турции, Швейцарии, Египта, Мальдив, ОАЭ, Кыргызстана, Республики Корея, Кубы, Сербии, Японии, Сейшельских Островов, Эфиопии, Вьетнама, Индии, Катара, Финляндии, Азербайджана, Армении, Греции, Сингапура, Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Также в МИД напомнили, что граждане РК могут поехать в РФ тремя путями:

1) прямым авиарейсом;

2) авиарейсом с транзитом через страны (перечень утвержден распоряжением правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года);

3) через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.