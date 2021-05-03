Названы самые злые породы кошек

В характере каждой, даже домашней, кошки есть агрессивная черта, так как изначально это хищники, передает zakon.kz.

Как пишет "Профиль", кошки будут защищаться до последнего, если их разозлить и загнать в угол.

Специалисты перечислили семь пород усатых друзей, которые отличаются меньшим терпением по отношению к человеку и другим животным без серьезной причины.

Сиамская кошка

Эти кошки имеют репутацию ревнивых, агрессивных и территориальных, несмотря на свои удивительные голубые глаза и красивый окрас. Представители этой породы, как правило, тесно привязываются только к одному человеку, а других членов семьи они просто игнорируют.

Сфинкс

Они любят внимание и рады получать его от всех, кого встречают. Из-за этого, если не удовлетворять потребность сфинкса в компании и комфорте, он будет вести себя агрессивно.

Кимрик

Эта порода кошек отлично походит для тех, кто хочет иметь усатого друга, который будет вести себя как сторожевой пес. У них отсутствует хвост, который они компенсируют гордой позой, которой они показывают, что готовы броситься на защиту хозяев. Кимрик может хорошо ладить с детьми, если познакомился с ними еще будучи котенком. В противном случае взрослому животному лучше не оставаться наедине с малышами.

Бомбейская кошка

Редкая порода кошек, напоминающая пантеру. Однако, в отличие от пантер, бомбейские кошки сильно привязываются к людям. Слабая точка у этой породы – недостаток внимания, громкие звуки и незнакомый шум. В этом случае они становятся нервными и агрессивными.

Бенгальская кошка

Эта порода известна сходством своего окраса с леопардом. Поскольку родоначальником породы является дикий хищник, агрессивность в них до сих пор так и не удалось искоренить. Бенгальские кошки очень умны, любопытны и полны энергии. Оставшись одни, они будут открывать все ящики и шкафы и без колебаний прыгнут в бассейн, чтобы искупаться. Хотя кошки довольно нежно относятся к своей семье, незнакомых людей они не воспринимают. Кроме того, животных нельзя надолго оставлять одних, поскольку без компании они быстро дичают.

Саванна

Любителям сидеть перед телевизором с кошкой на коленях эта порода не подойдет. В процессе выведения кошка получила много черт от своего родителя-сервала (африканской дикой кошки), потому очень активна, предприимчива и независима. Они полны энергии и могут грубо вести себя как с хозяином, так и с другими животными.

Шотландская вислоухая кошка

Симпатичная мордочка этой породы часто вводит в заблуждение. Хотя по отношению к своим хозяевам они довольно ласковы, к посторонним кошки проявляют сильную агрессию.

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