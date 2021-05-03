Массовое столкновение болидов в гонке IndyCar попало на видео

Воскресная гонка престижной серии IndyCar на трассе техасском Форт-Уорте ознаменовалась массовым инцидентом с участием семи болидов. Один из них перевернулся и заискрил во время поездки верх дном. Гонка была прервана, сообщает zakon.kz.
Видео инцидента попало в Сеть.
The Green flag is out after this incident early in the race involving multiple cars brought out the yellow flag.— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 2, 2021
????: NBCSN - https://t.co/9qb2zSIL83
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#INDYCAR // #XPEL375 pic.twitter.com/x7kQfNdbJR
Болиды развернуло и закрутило в разные стороны. Одному из спортсменов повезло меньше остальных – он попытался протиснуться между двумя соперниками, которые уже стали участниками аварии, но и ему не удалось избежать столкновения.
Всего в массовый завал попали семь пилотов, в том числе Пьетро Фиттипальди и Себастьен Бурде. Один из болидов несколько раз перевернулся. В жестком столкновении, к счастью, никто не пострадал.
Первую гонку в Техасе выиграл шестикратный чемпион серии Скотт Диксон. Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан пропускает этапы в Техасе, так как считает выступление на овальных трассах слишком рискованным.
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