Массовое столкновение болидов в гонке IndyCar попало на видео

Воскресная гонка престижной серии IndyCar на трассе техасском Форт-Уорте ознаменовалась массовым инцидентом с участием семи болидов. Один из них перевернулся и заискрил во время поездки верх дном. Гонка была прервана, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента попало в Сеть.

The Green flag is out after this incident early in the race involving multiple cars brought out the yellow flag.



????: NBCSN - https://t.co/9qb2zSIL83

????: INDYCAR Mobile powered by NTT DATA - https://t.co/vyuISIgHnX

#INDYCAR // #XPEL375 pic.twitter.com/x7kQfNdbJR