Эксперт назвал профессию, которая скоро исчезнет

Ряд профессий работников транспорта могут исчезнуть в ближайшие 10 лет благодаря развитию технического прогресса, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам экономиста, государство уже уловило такой запрос и планомерно занимается наращиванием инфраструктуры для духовного и физического развития.

Не везде быстро это получается, но на это придется тратить время и ресурсы, это неизбежность. Александр Сафонов

Он напомнил, что продолжительная работа - без праздников и выходных - характерна для низкой производительности труда. А как только она повышается, отпадает необходимость работать без сна и отдыха. Сегодня труд стал более сложным, и цена ошибки, которая рождается в результате интенсивной эксплуатации человека, стала очень дорогостоящей.

Одно дело, когда уставший работник неправильно ударил молотком при производстве, например, подковы, и совсем другое, когда он ошибся при монтаже двигателя внутреннего сгорания, в результате чего тот взорвался в автомобиле. Поэтому забота о здоровье и отдыхе сотрудников стала выгодна чисто экономически. Кому нужны некачественные товары или услуги? Александр Сафонов

Любой специалист, если он хочет остаться компетентным и конкурентоспособным на рынке, должен добавлять себе новые компетенции, отмечает эксперт. По его словам, под сильной угрозой в ближайшие 10 лет окажутся массовые профессии, такие как водитель.

То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника. Александр Сафонов