Названы самые востребованные профессии в Казахстане

По итогам 2023 года самыми нужными специалистами на казахстанском рынке труда стали менеджеры по продажам, бухгалтеры продавцы и водители, - сообщает Zakon.kz.

Больше всего в стране растет спрос на так называемые массовые профессии - продавцы, менеджеры по продажам, торговые консультанты. Только после них расположились технические специалисты, инженеры и работники IT-сферы.

Важней всего продать и привести?

По данным электронной биржи труда Enbek.kz, самым востребованным квалифицированным персоналом со стороны работодателей стали водители автомобилей, санитары, медицинские сестры и братья, воспитатели.

Сервис по поиску работы hh.kz дает немного другие данные. 10% от всех вакансий за 2023 год пришлось на специальности "Менеджер по продажам" и "Менеджер по работе с клиентами". Далее идут профессии: бухгалтера (6,8%), продавца-консультанта и кассира (4,2%), водителя (2,8%), торгового представителя (2,4%), программиста, разработчика (2,1%), учителя (2%), инженера-конструктора и инженера-проектировщика (1,9%), офис-менеджера (1,8%), администратора (1,6%), Повара, пекаря, кондитера (1,5%).

Согласно анализу Центра развития трудовых ресурсов, с 2024 по 2030 год наибольшая потребность в специалистах будет в сферах образования (380 тыс. человек), торговли (206,9 тыс. человек) и сельского хозяйства (175,2 тыс. человек). Примечательно, что высокая потребность сферы образования в кадрах обусловлена "бэби-бумом" начала 2000-х годов.

Если говорить об абсолютных цифрах, то совокупный спрос на наемных работников до 2030 года будет выглядеть так:

Бухгалтеры – 95,3 тысяч человек; Охранники, инкассаторы и родственные профессии – 75,3 тысяч человек. Продавцы магазинов и их помощники – 67,9 тысяч человек. Учителя средней школы по общественным наукам – 45,0 тысяч человек. Водители и шоферы автомобилей – 44,5 тысяч человек. Средний медицинский персонал по уходу – 39,0 тысяч человек. Учителя средней школы по естественным наукам – 39,0 тысяч человек. Воспитатели в дошкольном образовании – 36,7 тысяч человек. Уборщики и прислуга – 32,6 тысяч человек. Учителя начальной школы – 31,6 тысяч человек.

А что происходит в мире?

Если смотреть на нашу страну через вакансии популярного мирового сервиса LinkedIn, то больше всего людей в Казахстане заняты в IT-услугах и IT- консалтинге. По мнению аналитиков из Resumeio больше всего вакансий у нас открыто именно в этой сфере.

Фото: Resumeio

Интересно, что во многих странах Западной Европы лидирует рекрутинг, в США очень популярны работники общепита, в Канаде – медики, а в Австралии – госслужащие.

А вот какой анализ делает американский портал BusinessInsider. Во всем мире самые популярные профессии выглядят так: врачи; медицинский персонал и фармацевты; инженеры; программисты; строители; повара; водители. Как видим, Казахстан здесь абсолютно в тренде.

Если же брать по странам мира и континентам, то в Европе самые востребованные специалисты в 2023 году: работники медицины, инженеры, ИТ-специалисты; экономисты; юристы; механики; торговые представители.

В Китае самыми популярными и нужными работниками являются: инженеры, программисты, учителя, экономисты, биотехнологии, менеджеры по туризму, менеджеры по недвижимости, строители, врачи, фармацевты.

И, наконец, согласно данным Бюро трудовой статистики к наиболее востребованным в США относятся профессии в сферах: медицины, ИТ- отрасли, туризма, моды, финансов, рекламы.