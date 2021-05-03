Трехлетнюю девочку вернули домой полицейские Шымкента

3 мая 2021, 09:45
Фото: Instagram/police_shymkent

Полицейские Шымкента нашли и вернули родителям пропавшую трехлетнюю девочку, сообщает zakon.kz.

2 мая 2021 года в Управление полиции Аль-Фарабийского района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже дочери. По словам матери, около 13:00 часов она вышла из дома и пропала.

Для установления местонахождения девочки начальник Департамента полиции города Шымкент генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов дал поручение всем районным управлениям полиции.
В розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав департамента.

Более 500 стражей порядка проверили территорию дворов и расспросили жителей. В поисках девочки также были задействованы служебные собаки Кинологической службы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в 22:10 вечера сотрудники Полка патрульной полиции нашли пропавшую девочку на расстоянии одного километра от микрорайона "Отырар" и доставили ее домой к родителям. пресс-служба Департамента полиции города Шымкент


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?