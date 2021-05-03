Почему страны Европы увеличили интервал между прививками

Информация об увеличении интервала получения вакцины между двумя дозами с 45 до 90 дней вызвала волну слухов. Но необходимо отметить, что это стандартная практика во всем мире, сообщает zakon.kz.

Дело в том, что, в случае если невозможно привиться вторым компонентом в нужный день (выходные, праздничные дни, командировка, загруженность на работе и т.д.), можно сделать это в течение 90 дней.

Первой изменила план вакцинации Британия. Еще 1 января текущего года стало известно, что интервал между получением первого и второго компонента вакцины Pfizer (а также вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca) увеличен до трех месяцев. Ранее этот срок также составлял три недели (21 день).

Такое решение тогда вызвало возмущение как со стороны ряда врачей, так и некоторых пациентов. Но только потому, что сочли такой шаг несправедливым, в первую очередь по отношению к пациентам, которые уже записались на получение второго компонента вакцины.

Затем правительственный совет по вопросам рисков для здоровья Чешской Республики одобрил увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцин против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna до 42 дней.

Недавно зарегистрированные получат вторую дозу вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna через 42 дня. С профессиональной точки зрения это вполне нормально, не нужно волноваться. сообщение Минздрава Чехии в Twitter

В ведомстве аргументировали такое решение тем, что увеличение интервала вакцинации позволит большему количеству людей получить прививку, а следовательно, и защитить больше людей за меньшее время.

В апреле и власти Италии утвердили норму об увеличения паузы между первой и повторной прививками.

Промежуток стал составлять 42 дня, а не 21 и не 28, как это было в случаях с вацинами Pfizer и Moderna соответственно. И также было отмечено, что увеличение паузы позволит привить больше граждан на данном этапе, когда еще сохраняются проблемы с поставками вакцины.

А 1 мая и в Испании увеличили интервал между первой и второй дозами вакцины от коронавируса компании AstraZeneca до 16 недель для людей в возрасте до 60 лет.

В Министерстве здравоохранения страны заявили, что продление срока действия разрешения дает властям дополнительную передышку для определения наиболее безопасного способа применения вакцины.

Испания первоначально делала прививки препаратом AstraZeneca основным работникам в возрасте 18-65 лет, а затем разрешила вводить вакцину только людям старше 60 лет из-за опасений по поводу образования тромбов у более молодых людей.

На сегодня в Евросоюзе получили одобрение четыре препарата: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson). Две вакцины столкнулись с проблемами — так, ряд европейских стран приостановил использование средства AstraZeneca из-за свидетельств о том, что оно может вызывать тромбы. В ЕС рассчитывали на другой препарат — Janssen (Johnson & Johnson), поставки которого должны были начаться в апреле. В объединении планировали ускорить процесс вакцинации за счет того, что эта вакцина предполагает одну инъекцию вместо двух. Однако в последний момент компания Johnson & Johnson заявила, что отложит применение своего препарата в Европе, чтобы изучить информацию о возможной связи с появлением у пациентов тромбов. Брюссель это без ответа не оставил: как сообщила итальянская газета La Stampa, ни с AstraZeneca, ни с Johnson & Johnson продлевать контракт на 2022 год Еврокомиссия не будет.

Ранее СМИ сообщили, что процесс вакцинации в некоторых европейских государствах, несмотря на изначальные задержки и медленный темп, стал постепенно ускоряться. Это касается в первую очередь Германии, Италии и Франции, пишет британская газета The Financial Times. В ФРГ, к примеру, число людей, получивших хотя бы первую дозу препарата, за неделю выросло на четверть — до 12,7 млн (15% от всего населения), а рекордное число инъекций в день составило 719 тыс.; во Франции снизили возрастные показатели для тех, кто может получить вакцину, с 70 до 55 лет, максимальное число прививок за один день — 510 тыс.; в Италии также говорят об ускорении поставок — в среднем страна получает более 200 тыс. доз вакцины ежедневно.

Напомним, о том, что минимальный интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины "Спутник V" можно увеличить с 21 дня до 3 месяцев, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.