Призывник сбежал в Павлодаре

В Павлодаре с третьего этажа областного сборного пункта акимата Павлодарской области выпрыгнули двое призывников, одному из которых удалось сбежать, сообщает zakon.kz.

Видео побега появилось в Telegram-канале anotherarmykz.

Призывники Кульниязов Мухамедкарим Кайратович 1998 года рождения и Назымбеков Рустем Русланович 2001 года рождения, проживающие в Павлодарской области, подлежали призыву на срочную воинскую службу. Законных оснований для освобождения от призыва на воинскую службу они не имели. 2 мая 2021 года, находясь в здании областного сборного пункта акимата Павлодарской области, незаконно самовольно убыли оттуда, выпрыгнув с третьего этажа. пресс-служба Министерства обороны РК по случаю уклонения от призыва

При этом, как уточнили в ведомстве, призывник Кульниязов получил травмы и в настоящее время находится в городской больнице с диагнозом "закрытый перелом таранной кости"; состояние здоровья удовлетворительное.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению местонахождения призывника Назымбекова Р.Р., - сообщили в Минобороны РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 387 УК РК "Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы".

Данная статья предусматривает штраф в размере до 1 тыс. МРП (2 917 000 тенге - прим. ред.), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок, - напомнили в МО РК.