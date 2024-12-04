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Призывник выпал из окна военкомата в Уральске, пытаясь сбежать

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 00:40 Фото: akorda.kz
В Уральске 19-летний призывник сорвался с окна третьего этажа областного сборного пункта военкомата, пытаясь сбежать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", об этом сообщили в департаменте по делам обороны Западно-Казахстанской области.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря. По информации департамента, группа призывников, связав девять одеял и выломав металлическую решетку, предприняла попытку побега из спального помещения. В ходе спуска Мейрамбек Сафиуллиев упал на асфальт с высоты третьего этажа.

Согласно официальному сообщению, Сафиуллиев был доставлен в сборный пункт 30 ноября сотрудниками полиции, так как ранее он не явился по вызову, полученному через систему уведомлений. Представители военкомата заверяют, что на молодого человека не оказывалось никакого морального или психологического давления.

Родственники пострадавшего, однако, утверждают, что он не был готов к службе ни морально, ни психологически. По словам брата пострадавшего, Сафиуллиев получил серьезные травмы, включая перелом позвоночника, что может привести к инвалидности.

Департамент обороны ЗКО сообщил, что проводится внутреннее служебное расследование в отношении дежурного, который отсутствовал на посту во время побега. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Также направлено ходатайство в полицию о возбуждении уголовного дела по статье 387 УК РК ("Уклонение от воинской службы").

Пострадавший в настоящее время находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. Трое других участников побега вернулись в сборный пункт. 

Ранее в Минобороны объяснили причину задержания казахстанцев призывного возраста. 

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