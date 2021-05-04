Спортсмены из Казахстана покорят Эльбрус в честь Дня Победы

Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race - 2021 начнется 4 мая в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, в нем примут участие спортсмены из Казахстана, РФ и Беларуси. В рамках праздника пройдет поддержанный Фондом президентских грантов розыгрыш Кубка Победы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В программу фестиваля войдут соревнования по скайраннингу: самый высокогорный в мире Вертикальный километр (2450-3450 м) и скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса (5642 м).

Спортивная часть фестиваля начнется 5 мая с одного из самых массовых стартов, Вертикального километра - забега по склону горы с набором по высоте 1000 м при общей длине, не превышающей 5000 метров. По словам организаторов, 7 мая состоится знаковое мероприятие - участники поднимут на Эльбрус знамя Победы.

В этот же день ожидается главное событие фестиваля - скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м), которое состоится в спортивном (забег с поляны Азау, 2350 м) и любительском (забег с "Бочек", 3780 м) классах.