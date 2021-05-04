ВОЗ оценила стоимость вакцинации взрослого населения планеты

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил стоимость вакцинации от коронавируса взрослого населения планеты, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для вакцинации от коронавируса большинства взрослого населения мира в 2022 году потребуется 35-45 миллиардов долларов.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус указал, что эта сумма будет нужна в дополнение к 19 млрд, необходимым в текущем году для финансирования международной программы ACT Accelerator, которую организация запустила для борьбы с пандемией.

По словам Гебрейесуса, проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией COVID-19 могут быть решены только лидерами стран G7, которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы на ускорение прививочной кампании в мире.

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса инфекция была выявлена более чем у 154 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 131 млн пациентов.