О регионах в зоне высокого риска рассказал Цой

4 мая 2021, 09:19
Фото: ortcom.kz

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Так, по его словам, в зоне высокого эпидриска находятся девять регионов - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области. На прошедшей неделе в "красную" зону перешли Павлодарская и Жамбылская области.

В зоне среднего эпидриска пять регионов - Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне три региона - Костанайская, Туркестанская, Северо-Казахстанская обаласти.

На протяжении последних трех недели динамика заболеваемости сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на уровне прошлой недели, - сказал глава Минздрава на заседании правительства.

Занятость инфекционных коек по республике составляет 42%, реанимационных коек - 28%.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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