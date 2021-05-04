SABA GROUP KZ: Проект строительства новостройки в центре Алматы пересмотрен

В центре Алматы, на легендарной улице Тулебаева, построят новый жилой дом. Информация об этом появилась в ноябре 2019 года, тогда в социальных сетях опубликовали возможный эскиз проекта, по поводу которого было озвучено много мнений.

Жители соседних домов разделились на два лагеря: часть жителей выступила против, ссылаясь на озвученное ранее указание президента о запрете точечной застройки южной столицы, другая часть жителей была согласна на строительство жилых домов с современным благоустройством общего двора.

Мы побеседовали с президентом строительного холдинга SABA GROUP KZ Ержаном Абдикадировым о том, как менялся проект и что он сейчас из себя представляет:

Земельный участок был куплен в конце 2019 года. Почему был выбран именно исторический центр города?

Исторический центр города был выбран в связи со своей высокой привлекательностью для жизни в городе. Земельный участок находился в свободной продаже, мы можем предложить жителям города отличные условия для проживания, поэтому мы его приобрели.

Как изначально выглядел проект? Количество, этажность домов, зона озеленения?

Изначально проектом предусматривались два девятиэтажных дома, так как мы ориентировались на соседнее девятиэтажное здание. То есть, новые дома не были бы выше существующих. Проект также предусматривал зеленую зону и места отдыха.

Вы получили согласие жителей ближайших домов, но согласились не все. Есть ли какое-то процентное соотношение разделившихся мнений? Кто бы против и почему? Какие условия поставили те, кто был за?

Да, мы получили согласие большинства жителей двух соседних домов. Часть жильцов девятиэтажного дома выступила против строительства именно девятиэтажных новостроек, они настаивали на строительстве менее высотных зданий. Насколько я помню, процентов восемьдесят жителей были однозначно “за”, 10% отнеслись к проекту нейтрально, еще 10% были резко против. Но на повестке “против”, отмечу, была только этажность. Сейчас проект кардинально изменен с учетом пожеланий жителей соседних домов.

Как именно изменен?

Проект кардинально изменился. Так сокращена этажность и количество зданий. Вместо двух девятиэтажных, теперь планируется возвести один пятиэтажный дом вдоль улицы Тулебаева. Это решение принято с целью сохранить исторический облик района и расположить здание строго в соответствии с существующей застройкой, а также расширить зону благоустройства, увеличив дворовую территорию для размещения футбольного поля, фонтана и просторной детской площадки.

Здание, по архитектурному облику, будет соответствовать соседним. По высотности здание будет соответствовать 5-6-этажным жилым домам, расположенным с восточной стороны улицы Тулебаева. В результате все строения будут симметричны друг другу. Новый дом не будет выделяться из общего фона, ни по высотности, ни по внешнему облику, он будет расположен параллельно движению воздушной массы и не будет перекрывать воздушный поток.

Кроме увеличения зеленой зоны, и благоустройства детской площадки, что само собой разумеется, свободную от застройки дворовую территорию мы намерены превратить в местную достопримечательность: предусмотрены экзотические зеленые насаждения, территория будет иметь свой собственный амфитеатр и комфортную зону отдыха с фонтаном, будут места для занятий спортом. Все эти удобства будут созданы не только для жителей дома, но и для жителей соседних домов, а также гостей города.

Проект был приостановлен из-за пандемии, но скандал вокруг него разгорелся раньше. В сети оказались фотографии эскизов будущих домов. Как это произошло?

Первоначальный проект был сфотографирован одним из общественников в типографии и размещен в социальной сети. Я считаю, что возникло недопонимание. Мы максимально открыты к диалогу, но тогда нас никто ни о чем не спросил: злые застройщики, конечно, уродуют город.

Некоторые жители центральных районов старого Алматы (или лучше сказать "старой Алма-Аты"?), как мне кажется, не хотят менять привычный образ жизни, даже если это приведет к позитивным изменениям, улучшению инфраструктуры. Общественники выступают за сохранение исторического облика города, и мы поддерживаем эту позицию, готовы слушать, идти навстречу. Однако конструктивных предложений по решению сопутствующих историческому наследию проблем от активистов поступает немного. При этом пронзительное - “не тронь!” - относится не только к домам, составляющим архитектурный портрет города, но и к пустырям, обветшалым домам, обшарпанным подъездам, аварийной канализации, которые не ремонтировали много лет. Фонд КСК формируется из накопления жителей, своими силами обеспечить капитальный ремонт они не могут. Строительный холдинг обязуется сделать это безвозмездно. Город меняется на глазах в лучшую сторону, изменения в центре также пойдут всем на пользу.

Было много кейсов, когда горой против некоторых проектов вставал весь город. Почему вы не начали информационную работу о проекте заранее?

Мы очень долго не могли прийти к компромиссному решению по данному проекту с исполнительными органами, готовы были продать ранее приобретенный нами участок, и отказаться от проекта, но местным бюджетом не предусмотрены средства на выкуп подобных участков у застройщика. В итоге принято решение строить дом самим.

Что это будет за дом? На сколько квартир?

Дом рассчитан на 40 квартир. При этом количество парковочных мест в разы превышает количество квартир, что дает возможность жителям соседних домов полностью решить проблемы этого района с паркингом.

Чтобы проект вписался в городской ансамбль и ничему не навредил, консультировались ли вы с архитекторами, урбанистами?

Конечно, мы учли мнение не только самих жителей, но и архитекторов, например, консультировались с Нурланом Камитовым. С учетом пожеланий всех специалистов приняли решение о сохранении архитектурного стиля Брежневско-Кунаевского периода, насколько это возможно.

Какие социальные обязательства компания берет на себя, реализуя проект?

Бывает, что у местных органов городского управления попросту не хватает средств на такие важные вещи, как ремонт фасадов или замена инженерных сетей.

Наш строительный холдинг, в качестве социальной нагрузки, возьмет на себя такие работы, как замена кровли на крышах и ремонт канализации в подвалах, косметический ремонт подъездов и облагораживание фасадов близстоящих домов, озеленение территории и установка детских площадок.

Сэкономленные средства Акимат сможет использовать на другие социально значимые проекты.

Кроме того, рядом с участком находится вентиляционная шахта метро, проектирование консервации которой уже осуществлено за счет застройщика. Мы также готовы принять участие в ее фактической консервации.

Какое участие принимает Ваша компания в озеленении города?

Нами на всех объектах осуществляется озеленение. Мы за "зеленый город", мы полностью поддерживаем инициативу главы государства и Акимата. Например, в рамках программы "Жасыл Алматы" нами начата посадка 500 деревьев в городе Алматы, и это является только началом.