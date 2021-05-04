Что грозит за кражу газа

Мало кто знает, что несанкционированное подключение к системе газоснабжения, проще воровство голубого топлива относится к уголовным правонарушениям.

Один из прецедентов, когда на виновного не только наложили крупный штраф, но и привлекли к уголовной ответственности произошел в селе М. Жаримбетова Тюлькубасского района Туркестанской области.

События этой криминальной истории развивались следующим образом. Некий гражданин О. в январе прошлого года решил не платить за потребляемый им природный газ. Не смотря на опасность для себя и окружающих, он пробил в двух местах газопровод, прикрепил к нему железную трубу, резиновый шланг и начал незаконно использовать газ, принадлежащий АО "КазТрансГаз Аймак".

Самое интересное, что вора, как говорится "за руку", специалисты газового хозяйства ловили и отключали от газоснабжения дважды. Но ретивый гражданин О. снова незаконно подключался к соседскому газопроводу и продолжал воровать голубое топливо. За год такой "халявы" гражданин О. накачал себе газа почти на 400 тысяч тенге.

В конце концов, инцидентом занялась полиция, которая начала уголовное дело, в дальнейшем переданное в судебные органы. Суд признал гражданина О. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. При этом суд полностью удовлетворил гражданский иск АО "КазТрансГаз Аймак".

Надо добавить, что кроме самого факта кражи голубого топлива, такое нарушение правил пользования газом в быту могло привести к самым серьезным последствиям. Несанкционированная врезка, без соблюдения правил эксплуатации, техники безопасности, может привести к утечке газа, его медленному накоплению и при завышенной концентрации в воздухе - мощному взрыву и как следствие пожару, человеческим жертвам и разрушениям.