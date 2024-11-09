Спасатели рассказали казахстанцам, как избежать отравления угарным газом
Фото: pixabay
Спасатели предупредили казахстанцев о том, как избежать отравления угарным газом. Это возможно только при соблюдении некоторых правил, сообщает Zakon.kz.
Избежать отравления угарным газом можно следующим образом:
- не использовать устройства, сжигающие топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;
- проверить исправность работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;
- не сжигать топливо в помещении с плохой вентиляцией;
- не оставлять в гараже машину с включенным двигателем;
- запрещается использовать дизельные и бензиновые электрогенераторы в закрытых помещениях.
Ранее спасатели МЧС не дали сдетонировать газовому баллону в Акмолинской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript