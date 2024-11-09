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Спасатели рассказали казахстанцам, как избежать отравления угарным газом

Спасатели рассказали казахстанцам, как избежать отравления угарным газом, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 08:40 Фото: pixabay
Спасатели предупредили казахстанцев о том, как избежать отравления угарным газом. Это возможно только при соблюдении некоторых правил, сообщает Zakon.kz.

Избежать отравления угарным газом можно следующим образом:

  • не использовать устройства, сжигающие топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;
  • проверить исправность работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;
  • не сжигать топливо в помещении с плохой вентиляцией;
  • не оставлять в гараже машину с включенным двигателем;
  • запрещается использовать дизельные и бензиновые электрогенераторы в закрытых помещениях.

Ранее спасатели МЧС не дали сдетонировать газовому баллону в Акмолинской области.

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