Футболиста-уклониста ищут в Павлодаре

Из военкомата в Павлодаре сбежали двое призывников. Один в результате прыжка из окна третьего этажа попал в больницу. Второму удалось скрыться, передает zakon.kz.

Как пишет Meta-ratings.kz, скрывшийся призывник - 20-летний Рустем Назымбеков, является экс-футболистом ФК "Экибастуз", также он выступал в составе "Аксу".

Помимо этого СМИ пишут, что полузащитник находился в молодежной команде алматинского "Кайрата", но контракт с ним не подписали. В феврале 2019 года футболист проходил сборы в составе "Астаны М". Столичный клуб тоже не стал оставлять его у себя.

Некогда Рустем считался самым перспективным в своем районе Экибастуза, так называемым "седьмым". Также отмечается, что он стал отцом в 15 лет.

В Минобороны рассказали, что за уклонение от призыва может грозить штраф почти в три млн тенге или лишение свободы сроком до одного года.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению местонахождения призывника Назымбекова Р.Р., - сообщили ранее в Минобороны РК.