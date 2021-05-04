Полицейского ранили кухонным ножом в Талдыкоргане

В Талдыкоргане нетрезвый дебошир напал на полицейского, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 3 мая. В 1:15 часов в полицию поступил вызов от жительницы Талдыкоргана. Она сообщила что ее нетрезвый муж угрожает ей на автовокзале.

На место вызова незамедлительно прибыли двое участковых, которых подозреваемый мужчина заметил и попытался скрыться с места. Во время преследования и принятия мер к задержанию, на пересечении ул. Абая - Жансугурова, фигурант оказал сопротивление сотрудникам полиции и при задержании нанес ножевое ранение одному из участковых, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

23-летний подозреваемый взят под стражу. Вещественное доказательство – кухонный нож, изъят.

Полицейского доставили в больницу Талдыкоргана.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.380 ч.2 УК РК.