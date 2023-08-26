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Приехавшего на вызов полицейского попытался ранить ножом житель ЗКО

Приехавшего на вызов полицейского попытался ранить ножом житель ЗКО Фото: Zakon.kz
36-летний житель Западно-Казахстанской области накинулся на полицейского с ножом, когда страж порядка приехал на вызов по звонку супруги нападавшего, сообщает Zakon.kz.

Скандал устроил дома нетрезвый житель Западно-Казахстанской области. Мужчина дебоширил, супруга вызвала сотрудников полиции. На вызов приехал наряд, который нашел 36-летнего мужчину во дворе дома, передает Мой город.

Как рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудники полиции попытались утихомирить бушевавшего мужчину. Он не подчинился требованиям полицейских. Вместо этого, мужчина попытался накинуться на одного из сотрудников полиции с ножом.

Накануне в МВД рассказали, что с начала года зарегистрировали 146 фактов применения насилия в отношении представителя власти. 109 человек за это осудили, 19 приговорили к лишению свободы.

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